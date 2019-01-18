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Крепкий сон убивает ещё нерождённых младенцев

Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Длительный сон может обернуться самыми неприятными последствиями для беременных женщин. Он может спровоцировать выкидыш на поздних сроках, утверждают учёные.

Критическая продолжительность сна — более девяти часов в сутки, считают специалисты из Мичиганского университета.

Они исследовали качество сна у более чем 150 женщин, у которых на 28 неделе или позднее произошла угроза выкидыша, а также у 480 женщин, чья беременность в третьем триместре протекала без осложнений, или уже родивших.

Оказалось, что многие беременные женщины часто просыпаются по ночам, и это служит защитным эффектом для сохранения здоровья их будущего ребёнка, сообщает EurekAlert. Учёные связывают это с тем, что пробуждения активируют вегетативную нервную систему, которая повышает артериальное давление. Такие кратковременные изменения компенсируют длительные периоды низкого кровяного давления во время сна.

Именно поэтому, отмечают исследователи, вероятность выкидыша повышалась у тех, кто спал спокойно и долго. Всё потому, что низкое давление влечёт за собой нарушения развития ребёнка в утробе матери и как следствие — преждевременные роды и выкидыши.

Вместе с тем, предупреждают специалисты, в ряде случаев слишком частые пробуждения также связаны с проблемами в развитии эмбриона. Как существует и множество иных факторов, которые приводят к преждевременным родам и выкидышам.

Исследования в этом направлении будут продолжены.

Ранее News.ru сообщал, что международная группа учёных выявила и другие факторы, способствующие выкидышам. К ним могут приводить и проблемы со здоровьем отцов — например, слабая подвижность их сперматозоидов, недостаток некоторых гормонов и повреждения ДНК.


#дети #беременность #роды #исследования
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