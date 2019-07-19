Известный ресторан «Жюль Верн», расположенный на втором этаже Эйфелевой башни в Париже, возобновит свою работу после масштабной реставрации. Гостей ждёт новое меню, приготовленное шеф-поваром Фредериком Антоном, сообщил представитель заведения Николя Панси.
За обед à la carte гурманам придётся отдать €103. Стоимость набора из пяти блюд составляет €190, из семи — €230, в эту цену не входят напитки, пишет
«Жюль Верн» находится на высоте 125 метров. Он закрылся на ремонт осенью прошлого года. Внутреннее убранство обновлено на 100%.
Ранее News.ru сообщал, что ландшафт прилегающих к Эйфелевой башне территорий планируется преобразить к проведению Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Согласно проекту, который был представлен мэром города Анн Идальго, площадь вокруг сооружения сделают практически полностью пешеходной, а также озеленят.