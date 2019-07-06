Активисты «жёлтых жилетов» повесили крупный плакат на пути следования велогонщиков, участвующих в соревновании «Тур де Франс» в Бельгии.
Постер содержал изображение велосипеда, жёлтого жилета и флагов Франции и Бельгии, передаёт
А народ крутится в нищете, — гласил лозунг на плакате.
Местная полиция не сообщала о поимке активистов.
Ранее News.ru писал, что маршрут «Тур де Франс — 2019» протяжённостью 3480,3 км проходит против хода часовой стрелки через Вогезы, Центральный массив, Пиренеи, равнины юга Франции, Альпы, а также по территории Бельгии.
Первая неделя стартует в Брюсселе, который в последний раз принимал старт в 2010 году, с участками брусчатки и командной гонки с раздельного старта («разделка»), затем будут Вогезы и Центральный массив. Вторая неделя будет горной с покорением Турмале, индивидуальной «разделкой» между горными этапами в Пиренеях. Третья неделя — высокогорные вершины Альп.