https://static.news.ru/photo/1c66a8c0-a029-11e9-8517-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Активисты «жёлтых жилетов» повесили крупный плакат на пути следования велогонщиков, участвующих в соревновании «Тур де Франс» в Бельгии.

Постер содержал изображение велосипеда, жёлтого жилета и флагов Франции и Бельгии, передаёт РИА Новости . Оппозиционеры вывесили его на въезде в тоннель, расположенный в центре Брюсселя.

А народ крутится в нищете, — гласил лозунг на плакате.

Местная полиция не сообщала о поимке активистов.

Ранее News.ru писал, что маршрут «Тур де Франс — 2019» протяжённостью 3480,3 км проходит против хода часовой стрелки через Вогезы, Центральный массив, Пиренеи, равнины юга Франции, Альпы, а также по территории Бельгии.

Первая неделя стартует в Брюсселе, который в последний раз принимал старт в 2010 году, с участками брусчатки и командной гонки с раздельного старта («разделка»), затем будут Вогезы и Центральный массив. Вторая неделя будет горной с покорением Турмале, индивидуальной «разделкой» между горными этапами в Пиренеях. Третья неделя — высокогорные вершины Альп.