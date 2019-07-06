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Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая должна состояться 10-11 июля в Лондоне, отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik.

В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни».

Корреспондент по рекомендации команды организаторов перепроверил заявку на аккредитацию и подал её повторно. Он также попросил в электронном письме, а затем и по телефону, объяснить значение странной фразы. Вразумительного ответа журналист так и не получил.

Вскоре его известили, что заявка на аккредитацию не может быть удовлетворена. Причину такого решения организаторы конференции не объяснили. Для того чтобы прояснить ситуацию сотрудник агентства направил запрос официальной форме, но ответ на него пока не получил, сообщает РИА Новости .

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