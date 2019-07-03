https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.

По словам пострадавшего, он хотел заснять потасовку, которая началась, когда на акцию пришёл один из сторонников блогера с красным шариком.

Я подошёл поближе, чтобы заснять этот инцидент, и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал, после чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами, — рассказал он.

Бовтрук попытался сообщить нападавшим, что является работником СМИ, однако те начали угрожать ему новыми побоями.

Журналист также отметил, что уже рассказал полиции о случившемся.

Как писал News.ru, ранее политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады. Кроме того, оппозиционеры недовольны аналогичным решением Центризбиркома по кандидатуре экс-главы администрации президента Андрея Клюева. По мнению организаторов протестов, эти люди последние пять лет не жили на территории страны, а значит, не имеют законных прав на участие в избирательном процессе.