https://static.news.ru/photo/cab27db0-b491-11e9-98b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/craiganddebbiestephens

Самым неуклюжим человеком в Великобритании назвала своего мужа 55-летняя жительница шотландского города Эдинбург Дебби Стивенс. За почти четверть века он успел взорвать духовку, расплавил холодильник и вспорол обшивку дивана.

Крейг — это ходячая катастрофа. Всё, к чему он прикасается, обращается в пыль. Я в жизни не встречала более неуклюжих людей, — цитирует Стивенс Daily Mail .

Духовку мужчина взорвал через год после свадьбы, из-за невнимательности присоединив к разъёму не те провода. Для ускорения разморозки холодильника он положил в него электрообогреватель, в результате чего пластик внутри камеры расплавился.

Обшивку нового дивана Крейг Стивенс порвал ножом, когда снимал с него упаковочную плёнку. Кровать житель Шотландии испортил, случайно опрокинув на неё банку с краской.

Проблема возникла у четы Стивенс, когда глава семьи попытался установить регулятор освещённости, в результате чего все осветительные приборы в доме сгорели. А во время уборки мужчина нечаянно разбил экран телевизора.

Кроме этого, он умудрился разбить автомобиль, сидя на пассажирском месте. Когда его жена отлучилась, он потянулся к радиоприёмнику и случайно задел ручной тормоз. В результате автомобиль покатился под уклон и врезался в стену, проделав в ней огромную дыру.

Как писал News.ru, ранее британская автомобилистка поехала по левой стороне дороги во Франции и врезалась в грузовик. На дорогах Англии принято левостороннее движение, тогда как во Франции — правостороннее.