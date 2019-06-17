https://static.news.ru/photo/0e367c58-90e8-11e9-afef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители более 100 населённых пунктов в трёх областях Украины остались без электроснабжения.

В ночь с 16 на 17 июня из-за порывистого ветра с дождём и грозами во Львовской, Закарпатской и Луганской областях произошло отключение электричества, сообщили в госслужбе страны по ЧС ( ГСЧС ).

На данный момент группа специалистов работает над восстановлением подачи электроэнергии.

Ранее News.ru сообщал, что массовые сбои в подаче электричества произошли в Аргентине и Уругвае. Проблемы с сетями оставили без света около 48 млн жителей обоих государств.