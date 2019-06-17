Жители более 100 населённых пунктов в трёх областях Украины остались без электроснабжения.
В ночь с 16 на 17 июня из-за порывистого ветра с дождём и грозами во Львовской, Закарпатской и Луганской областях произошло отключение электричества, сообщили в госслужбе страны по ЧС (
На данный момент группа специалистов работает над восстановлением подачи электроэнергии.
Ранее News.ru сообщал, что массовые сбои в подаче электричества произошли в Аргентине и Уругвае. Проблемы с сетями оставили без света около 48 млн жителей обоих государств.