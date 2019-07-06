https://static.news.ru/photo/133d7e20-a01c-11e9-b535-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители посёлка Голубовское в непризнанной Луганской народной республике обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они пригласили политика лично посмотреть на их дома, разрушенные миномётными обстрелами со стороны вооружённых сил страны.

Местная жительница Мария Кошман рассказала, что снаряды прилетают из подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Новотошковское постоянно. Она посетовала на обещания перемен, которые звучали во время предвыборной кампании нынешнего лидера государства.

По словам женщины, он должен сам посетить ЛНР, чтобы лично увидеть, как развивается ситуация в регионе. Она подчеркнула, что в Голубовском нет никаких агрессоров, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ВСУ провели обстрел посёлка Голубовское в ЛНР. Об этом сообщил представитель государства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрей Соколов.