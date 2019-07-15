https://static.news.ru/photo/ade4c674-a759-11e9-88a5-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: APUkraine/twitter.com/Global Look Press

Жители посёлков Зайцево и Коминтерново вблизи линии соприкосновения в Донбассе рассказали о жизни под обстрелами со стороны украинских военных. По словам людей, за пять лет они привыкли к таким условиям, поскольку им деваться некуда.

Последствия обстрелов запечатлены на видео, которое опубликовано в YouTube -канале военного корреспондента Геннадия Дубового.

В ролике жители Донбасса рассказывают, что большинство домов посёлков находится в аварийном состоянии, стёкла в окнах выбиты, их заменяет плёнка. Женщины называют калибры снарядов, прилетающих в их огороды, отмечают, что по двору опасно ходить из-за пуль. Украинские военные, по словам местных жителей, приезжая в Зайцево, ведут себя нагло, не вспоминают о законах.

Президент Украины Владимир Зеленский, обещавший закончить войну, «обманул всех», говорят в Донбассе.

Хоть они и считают, что мы «Украина», что мы их, мы можем сказать так: не было вас ночью, не нужны вы нам и днём. Всё, туда мы не хотим, никак. Хорошо, плохо, хоть хуже, но мы будем дома без них. Не надо нам обещаний их, — заявила жительница поселка.

Она добавила, что люди сами справляются с последствиями обстрелов, тушат пожары и помогают восстанавливать дома.

Ранее News.ru сообщал, что омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР), на территории которой находится Коминтерново и частично Зайцево, Дарья Морозова обратилась к мировому сообществу с призывом оказать влияние на Киев. Она отметила, что со стороны украинских силовиков за последние несколько дней были зафиксированы нарушения 13 дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Кроме того, украинская сторона использовала неизбирательное оружие большой мощности в жилых массивах ДНР.