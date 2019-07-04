Глава Амстердама Фемке Хальсема предложила жителям города четыре варианта решения проблемы с туристами, которые мешают работать местным проституткам в квартале красных фонарей. Голосование пройдёт после июльского обсуждения.
Среди инициатив — специальные шторы, которые будут закрывать женщин на витринах. Эта мера поможет снизить поток желающих посмотреть, однако не позволит работницам заниматься саморекламой, передаёт
Второй вариант предполагает перенос квартала на окраины города. Однако секс-работники боятся, что такая мера ухудшит их безопасность, так как концентрация полиции в центре выше. Ещё одна идея связана с распределением публичных домов по территории города так, чтобы их не было несколько в одном месте.
Последнее предложение касается усложнения процедуры получения лицензии, необходимой для работы в борделях, имеющих витрину.
По словам градоначальницы, проблемы связаны не с проститутками, а с туристами. Она рассказала, что они выпивают в районе де Валлен, разглядывают женщин и делают селфи на их фоне, пишет
Ранее News.ru сообщал, что Нидерландский совет по туризму прекратит продвижение туризма и сосредоточится на распределении потока путешественников. Это связано с тем, что главные достопримечательности уже не выдерживают наплыва посетителей.