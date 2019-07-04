https://static.news.ru/photo/29002588-9e68-11e9-89cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Амстердама Фемке Хальсема предложила жителям города четыре варианта решения проблемы с туристами, которые мешают работать местным проституткам в квартале красных фонарей. Голосование пройдёт после июльского обсуждения.

Среди инициатив — специальные шторы, которые будут закрывать женщин на витринах. Эта мера поможет снизить поток желающих посмотреть, однако не позволит работницам заниматься саморекламой, передаёт Dutch News .

Второй вариант предполагает перенос квартала на окраины города. Однако секс-работники боятся, что такая мера ухудшит их безопасность, так как концентрация полиции в центре выше. Ещё одна идея связана с распределением публичных домов по территории города так, чтобы их не было несколько в одном месте.

Последнее предложение касается усложнения процедуры получения лицензии, необходимой для работы в борделях, имеющих витрину.

По словам градоначальницы, проблемы связаны не с проститутками, а с туристами. Она рассказала, что они выпивают в районе де Валлен, разглядывают женщин и делают селфи на их фоне, пишет Nieuwsuur .

Ранее News.ru сообщал, что Нидерландский совет по туризму прекратит продвижение туризма и сосредоточится на распределении потока путешественников. Это связано с тем, что главные достопримечательности уже не выдерживают наплыва посетителей.