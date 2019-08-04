Мужчина погиб в Одесской области из-за проливного ливня и стремительно увеличившегося уровня воды. Инцидент произошёл в населённом пункте Молога Белгород-Днестровского района.
Тело мужчины было найдено за дачным домом, пишет местное издание «
От наводнения также пострадали около сотни домовладений.
Ранее News.ru сообщал, что из-за грозы с порывами ветра в Одесской области оказались обесточенными более полусотни населённых пунктов. Помимо этого из-за размыва грунта было закрыто движение по трассе Одесса — Белгород — Монаши.