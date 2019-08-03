https://static.news.ru/photo/513dfbd2-b688-11e9-87df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reporters/Global Look Press

Французский изобретатель Франки Запата сумел со второй попытки пересечь пролив Ла-Манш на сконструированной им реактивной летающей платформе Flyboard Air.

Полёт на расстояние около 35 км занял у него порядка 20 минут. Запата стартовал недалеко от французской коммуны Сангатт и приземлился рядом с британским городом Сент-Маргарет Бэй.

Скорость полёта составила примерно 140 км/ч. В пути Запата сделал одну остановку, приземлившись на специально подготовленную платформу для дозаправки, сообщает телеканал BFM .

Предыдущая попытка пересечь Ла-Манш была предпринята им 27 июля. Однако тогда он упал в воду на середине пути.

Ранее News.ru писал, что Запата продемонстрировал своё изобретение президенту Франции Эммануэлю Макрону. При этом он сделал акцент на том, что летающая платформа может использоваться в военных целях.