https://static.news.ru/photo/7742fe72-a832-11e9-a73d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в Киеве, «возможно, найдутся сумасшедшие», которые решатся взорвать Крымский мост. Однако в таком случае Украина перестанет существовать как государство.

Так российский политик в Twitter ответил на заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности новых крылатых ракет «Нептун» уничтожить 19-километровое сооружение, соединяющее Крым и Кубань.

Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством, — гласит заявление Жириновского.

Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 16 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что угрозы Украины взорвать Крымский мост не имеют ничего общего с действительностью, так как в реальной жизни боеспособности украинской армии не хватает даже на то, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Он добавил, что армия Украины может побеждать только в нескольких случаях: в заголовках СМИ и на своих учениях против вымышленного врага.