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Верховная рада Украины должна быть сокращена до 150 депутатов, считает экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он уверен, что большинство парламентариев никому неизвестны.

По его словам, место в Раде нужно освободить для молодых политиков, антикоррупционеров и людей с хорошей репутацией, передаёт «112 Украина». Ранее News.ru писал, что Саакашвили сможет принять участие в предстоящих...