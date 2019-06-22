Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Организация объединяет начальников генеральных штабов государств — членов Альянса.
Глава военного комитета является главным военным советником генерального секретаря ООН. При его посредничестве мнения военачальников доводятся до органов, несущих ответственность за принятие политических решений, передаёт
Ранее News.ru писал, что российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море. По некоторым данным, воздушное судно двигалось с относительно низкой скоростью и на небольшой высоте.