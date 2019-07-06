https://static.news.ru/photo/d8d0fe38-9fe4-11e9-bb7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Женщина получила пулевое ранение в ногу на контрольно-пропускном пункте «Майорск» в Донбассе, заявил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько. Населённый пункт контролируется силами самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Мирный житель, раненный на КПВВ «Майорск». Сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени, — цитирует мужчину РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Он уточнил, что пострадавшей 39 лет. Инцидент произошёл 6 июля 2019 года. Пуля попала потерпевшей в правую голень.

Ранее News.ru сообщал, что ополченцы ДНР отразили нападение украинских силовиков на южном направлении. В результате столкновения ополченцев с диверсантами последние потеряли четыре человека убитыми и шестеро ранеными и вынуждены были отступить.