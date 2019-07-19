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Супруга украинского полузащитника «Ризеспора» (Турция) и экс-игрока национальной сборной Николая Морозюка Ирина раскритиковала женщин, выступающих за гендерное равенство. Она заявила, что не понимает «этого прикола».

На своей странице в Instagram девушка отметила, что мужчины и женщины по природе разные.

Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: «Тащи, малая, ты ж за равноправие», — написала Морозюк.

По её словам, такому развитию событий она предпочтёт готовить борщ. По мнению супруги спортсмена, все вопросы распределения обязанностей между мужчиной и женщиной должны обсуждаться исключительно внутри семьи. При этом не стоит учитывать гендерные стереотипы и общественное мнение.

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Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов.. За эгалитарность Но я вообще этого прикола не понимаю Хотят сексуальное равенство , гендерное равенство и т.д. . Но начнём с того , что мы по природе разные! . Представляю такую ситуацию , выхожу с моим мужчиной с маркета , он даёт мне пакет и говорит : «тащи , малая, ты ж за равноправие!» . Я предпочту, всё-таки готовить борщ , чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и т.д. . Скорее эти все моменты должны обсуждаться внутри семьи! Мужчина и женщина должны только между собой распределять обязанности. . А вы как думаете?

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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