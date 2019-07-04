https://static.news.ru/photo/f915ee30-9ef7-11e9-9e5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PIERO BIASION/Global Look Press

Французский модельер Жан-Поль Готье отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях. По его словам, в новых работах используется искусственный аналог материала и «меховые» принты.

Кроме того, образы дополнили стразами, драгоценностями и перьями, пишет Fashion Network .

Мы живём в эпоху, когда всего более чем достаточно, поэтому нет нужды убивать животных, нужно перерабатывать одежду, — рассказал Готье.

О своем отказе создавать одежду с применением натурального меха он впервые объявил ещё в конце 2018 года. Решение одобрили защитники животных. За два месяца до этого с аналогичным сообщением выступили представители британского бренда Burberry. Кроме того, от мех отвергла и Донателла Версаче.

По предварительным данным, ради тёплого материала ежегодно человек убивает до 70 млн животных. Большая часть особей попадает в индустрию не со специальных звериных ферм, а после охоты и специального отлова с использованием огнестрельного и холодного оружия, и капканов.

Для изготовления одной шубы может потребоваться почти два десятка лис, 60 норок, 170 шиншилл или от 100 до 400 белок.

Ранее News.ru сообщал, что итальянский производитель модной одежды и аксессуаров Prada отказывается от использования в производстве меха животных. Об этом заявила бессменный руководитель компании Миучча Прада.