https://static.news.ru/photo/2e89073e-a7cf-11e9-818d-fa163e074e61_1024.jpg Маргарита Грачева Фото: Александр Щербак/ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил факт принятия жалобы от россиянки Маргариты Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

В суде отметили, что в настоящий момент на рассмотрении находится около 10 подобных жалоб из России от пострадавших в результате бытового насилия в семье. От дальнейших комментариев в суде воздержались, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ЕСПЧ присудил компенсацию в €20 тысяч Валерии Володиной из Ульяновска, которая была вынуждена покинуть Россию, поскольку полиция не реагировала на её заявления о бытовом насилии. Суд в Страсбурге счёл, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по защите прав и свобод о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также запрете дискриминации.