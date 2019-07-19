Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции недалеко от Афин. Толчки зафиксированы 19 июля текущего года.
Эпицентр колебаний располагался в 26 километрах к северо-западу от столицы государства. Очаг залегал на глубине 2 километров,
Из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города, пишет агентство
Ранее News.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США. По её информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населённого пункта Софифи.