Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для страны является прекращение огня в Донбассе, а также полное завершение войны.

При этом, по его словам, всё равно необходимо улучшить обеспечение военных, передаёт «Униан». Это важно для существования в мирных условиях, а также для участия в учениях, отметил глава государства. Ранее...