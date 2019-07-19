Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции недалеко от Афин. Толчки зафиксированы 19 июля текущего года.

Эпицентр колебаний располагался в 26 километрах к северо-западу от столицы государства. Очаг залегал на глубине 2 километров, передаёт Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее News.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США. По её информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населённого пункта Софифи.

News.ru в соцсетях