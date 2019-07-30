https://static.news.ru/photo/ab96075a-b38b-11e9-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/kievnews_net

Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой бюст, выполненный из гипса. Изваяние недавно начали продавать в Сети.

Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно, — цитирует президента Незалежной агентство « Украинские новости ».

Презентовать политику его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя хотели журналисты телеканала «1+1» во время визита руководителя страны в Черкассы.

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и вновь пригласил его посетить страну в рамках II Форума регионов.