Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой бюст, выполненный из гипса. Изваяние недавно начали продавать в Сети.
Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно, — цитирует президента Незалежной агентство «
Украинские новости».
Презентовать политику его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя хотели журналисты телеканала «1+1» во время визита руководителя страны в Черкассы.
Ранее News.ru сообщал, что Зеленский поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и вновь пригласил его посетить страну в рамках II Форума регионов.