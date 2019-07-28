https://static.news.ru/photo/56533ba2-b131-11e9-8b11-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина». За это высказывание его высмеяли интернет-пользователи.

Поздравляю всех с Днём Крещения Киевской Руси-Украины, — написал политик в Twitter.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июля 2019 г.

Комментаторы призвали президента Украины вспомнить школьную программу, чтобы больше не делать таких ошибок.

28 июля верующие отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира. В центре Киева Украинская православная церковь провела крестный ход, на который собрались около 50 тыс. человек. В Успенском соборе Московского Кремля прошла праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси. Службу провёл патриарх Кирилл, писал News.ru.