Украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина». За это высказывание его высмеяли интернет-пользователи.
Поздравляю всех с Днём Крещения Киевской Руси-Украины, — написал политик в Twitter.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності наша сила і наше майбутнє!
Комментаторы призвали президента Украины вспомнить школьную программу, чтобы больше не делать таких ошибок.
28 июля верующие отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира. В центре Киева Украинская православная церковь провела крестный ход, на который собрались около 50 тыс. человек. В Успенском соборе Московского Кремля прошла праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси. Службу провёл патриарх Кирилл, писал News.ru.