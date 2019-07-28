Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина». За это высказывание его высмеяли интернет-пользователи.

Поздравляю всех с Днём Крещения Киевской Руси-Украины, — написал политик в Twitter.

Комментаторы призвали президента Украины вспомнить школьную программу, чтобы больше не делать таких ошибок.

28 июля верующие отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира. В центре Киева Украинская православная церковь провела крестный ход, на который собрались около 50 тыс. человек. В Успенском соборе Московского Кремля прошла праздничная божественная литургия, посвящённая Дню Крещения Руси. Службу провёл патриарх Кирилл, писал News.ru.

News.ru в соцсетях