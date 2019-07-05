Президент Украины Владимир Зеленский попросил не делить жителей Донбасса «на своих и чужих» в зависимости от места их проживания. По его словам, на оккупированных территориях самопровозглашённых государств живут такие же люди, как и в контролируемых его страной регионах.
Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет, — подчеркнул глава государства.
Украинский лидер выступал в Краматорске Донецкой области, его речь транслировал телеканал
Как писал News.ru, во время своего выступления Зеленский продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.