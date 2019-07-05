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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может посетить Украину в августе 2019 года. Об этом заявил представитель президента страны в правительстве Андрей Герус.

МВФ обещал приехать на Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе, — цитирует Геруса «Интерфакс-Украина». Чиновник добавил, что пока предварительных договорённостей об условиях очередного транша МВФ Украине...