https://static.news.ru/photo/bf5cded2-91d8-11e9-95be-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский и Ангела Меркель Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2» диаметрально противоположны.

При этом он уточнил, что благодарен Германии за готовность вести предметный диалог по этому «непростому вопросу».

Украинский глава добавил, что транзит российского газа через Украину, а также его аккумулирование в украинских хранилищах являются «гарантией энергетической безопасности и Украины, и Европы», пишет ФАН .

Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский увидел угрозу в строительстве трубопровода «Северный поток — 2» для Украины. По его словам, проект несёт в себе серьёзные трудности для энергетической безопасности Киева и Европы.