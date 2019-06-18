Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2» диаметрально противоположны.
При этом он уточнил, что благодарен Германии за готовность вести предметный диалог по этому «непростому вопросу».
Украинский глава добавил, что транзит российского газа через Украину, а также его аккумулирование в украинских хранилищах являются «гарантией энергетической безопасности и Украины, и Европы», пишет
Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский увидел угрозу в строительстве трубопровода «Северный поток — 2» для Украины. По его словам, проект несёт в себе серьёзные трудности для энергетической безопасности Киева и Европы.