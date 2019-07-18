https://static.news.ru/photo/6240f90e-a989-11e9-943d-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провёл инспекцию работы по ремонту автомобильного переезда через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье. Во время визита на объект политик заключил пари с гендиректором «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой.

Глава государства отчитал чиновника за затягивание ремонта дороги. Сирота, в свою очередь, пообещал привести переезд в порядок к 15 октября. Он заявил, что в противном случае уйдёт в отставку. После этого Зеленский и Сирота скрепили уговор рукопожатием.

Часть украинцев поддержала президента, оценив, как он «чихвостит» власти. Однако другие предположили, что действия политика — просто пиар, передаёт украинский « Диалог ».

Ранее News.ru писал, что Зеленский потребовал отставки и. о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони. Глава государства сослался на неудовлетворительное состояние местного аэропорта и неэффективное использование бюджетных средств при его ремонте.