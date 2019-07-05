https://static.news.ru/photo/810d0b20-9f25-11e9-908f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины во время своего выступления в Краматорске Донецкой области продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.

По его словам, в последнее время часто появляется информация о притеснении русскоговорящих в Донбассе, передаёт NewsOne .

Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке, — отметил глава государства.

Присутствовавшие в зале люди аплодировали этому решению. Все дальнейшие реплики политик произносил на русском.

Ранее News.ru сообщал, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального, но государственным языком должен оставаться украинский. Такое мнение выразил глава администрации президента Незалежной Андрей Богдан.