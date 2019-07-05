Президент Украины во время своего выступления в Краматорске Донецкой области продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.
По его словам, в последнее время часто появляется информация о притеснении русскоговорящих в Донбассе, передаёт
Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке, — отметил глава государства.
Присутствовавшие в зале люди аплодировали этому решению. Все дальнейшие реплики политик произносил на русском.
Ранее News.ru сообщал, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального, но государственным языком должен оставаться украинский. Такое мнение выразил глава администрации президента Незалежной Андрей Богдан.