https://static.news.ru/photo/3cb285b4-7da0-11e9-ab64-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Будущий глава правительства Украины должен быть профессиональным экономистом, не увязшим в политике. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский.

Такая позиция, предупредил глава государства, «может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте».

Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции, — цитирует Зеленского « Интерфакс ».

Он уточнил, что уже видит такого человека и проводит консультации «с некоторыми людьми».

Президент также отметил, что не хотел бы видеть в будущей парламентской коалиции «старые лица».

21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. Именно новому составу депутатов предстоит сформировать основной состав правительства. Что касается кандидата на должность спикера парламента, то наиболее вероятным претендентом называют лидера президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.