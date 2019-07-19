https://static.news.ru/photo/3cb285b4-7da0-11e9-ab64-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Будущий глава правительства Украины должен быть профессиональным экономистом, не увязшим в политике. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский.
Такая позиция, предупредил глава государства, «может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте».
Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции, — цитирует Зеленского «Интерфакс».
Он уточнил, что уже видит такого человека и проводит консультации «с некоторыми людьми».
Президент также отметил, что не хотел бы видеть в будущей парламентской коалиции «старые лица».
21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. Именно новому составу депутатов предстоит сформировать основной состав правительства. Что касается кандидата на должность спикера парламента, то наиболее вероятным претендентом называют лидера президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.