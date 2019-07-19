Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром страны должен стать «новый» человек с экономическим образованием.
Считаю, что именно премьер-министром на Украине должно быть, повторюсь, новое лицо, эксперт в экономике, — цитирует главу государства
РИА Новости.
Заявление он сделал на брифинге после закрытия избирательных участков, отвечая на вопрос о вероятности назначения премьером страны лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового генерального прокурора после внеочередных выборов в Верховную раду.
Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч пунктов 27 начали работу с опозданием.