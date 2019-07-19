https://static.news.ru/photo/ac51c734-abe2-11e9-abfd-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром страны должен стать «новый» человек с экономическим образованием.

Считаю, что именно премьер-министром на Украине должно быть, повторюсь, новое лицо, эксперт в экономике, — цитирует главу государства РИА Новости .

Заявление он сделал на брифинге после закрытия избирательных участков, отвечая на вопрос о вероятности назначения премьером страны лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового генерального прокурора после внеочередных выборов в Верховную раду.

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч пунктов 27 начали работу с опозданием.