https://static.news.ru/photo/aa875ef0-ab60-11e9-a887-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Состояние недостроенного крейсера «Украина» произвело глубокое впечатление на президента страны Владимира Зеленского. Удручающий вид корабля даже заставил украинского главу опубликовать соответствующий видеоотчёт о его поездки на Николаевский судостроительный завод.

Многие помещения крейсера находятся в ужасном состоянии и проржавели, при этом корабль пострадал от коррозии и снаружи. Видео появилось в YouTube -канале президента Украины.

Предшественник Зеленского Пётр Порошенко собирался распилить и сдать крейсер в металлолом. Однако нынешний глава государства назвал такой подход к решению проблемы невозможным.

Ранее News.ru сообщал, что Украина усилит флот списанными катерами Польши. Киев рассматривает возможность покупки списанных в 2013 году больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Они выставлены на продажу по цене 800 тысяч злотых ($210 тысяч) каждый. В настоящий момент катера находятся на обслуживании на судоремонтном заводе. Их уже осмотрели представители ВМС Украины.