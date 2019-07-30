https://static.news.ru/photo/c1e3e67a-b2b5-11e9-9d57-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области. Отставка чиновника связана с истечением срока полномочий экс-президента Петра Порошенко. Распоряжение опубликовано на официальном сайте лидера государства.

Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский потребовал от министра внутренних дел страны Арсена Авакова уволить Виталия Глуховерю с должности главы Национальной полиции Днепропетровской области. В Сеть попало видео, на котором руководителя регионального ведомства остановили за нарушение правил дорожного движения. В ответ он вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных.

Зеленский заявил, что видео его шокировало. После этого он обратился ко всем чиновникам с предупреждением, в котором отметил, что они больше не будут стоять над законом.

Как ранее писал News.ru, президент Украины уволил 11 послов страны, в том числе главу диппредставительства Киева в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.