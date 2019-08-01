Фото: Николай Лазаренко/president.gov.ua

Ужесточение Финляндией визового режима для россиян — политическое решение. Одной из причин такого решения могла стать попытка получить доступ к данным туристов, заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.

Он назвал действия Хельсинки грубыми и неконструктивными, указав на то, что теперь «каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье»....