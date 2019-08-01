Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности в Запорожской области. Указ опубликован на сайте главы государства.
Хилько возглавлял региональное управление с февраля 2017 года.
Ранее Зеленский отстранил от исполнения обязанностей начальников управлений ведомства в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.
Ранее, как писал News.ru, эксперты высказали мнение, что новая власть не решится на кардинальное реформирование Службы безопасности Украины. Они считают, что Зеленский лишь перетасует кадры и перераспределит финансовые потоки.