https://static.news.ru/photo/92762aaa-9100-11e9-8850-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд страны одобрит его указ о роспуске парламента.

Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет, — цитирует главу государства « Интерфакс-Украина ».

Лидер также посетовал на то, что КС затягивает с вынесением решения относительно соответствия конституции указа о роспуске парламента. При этом он подчеркнул, что не хочет оказывать влияние на суд.

Ранее News.ru писал, что КС Украины возобновит рассмотрение дела о роспуске Рады 18 июня. Незаконными действия главы страны требуют признать свыше 60 депутатов.