https://static.news.ru/photo/65da54ce-9fda-11e9-a7cc-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Незалежной. При этом лидер признал, что позиция Киева игнорируется западными странами.

Нас никто не спрашивает. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель, [президент Франции Эммануэль] Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока — 2», так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут, — цитирует Зеленского ТАСС .

Новый российский газопровод «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе. С ним она может столкнуться уже ближайшей зимой в случае прекращения транзита газа через территорию Украины. Такое мнение высказал экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.

Ранее News.ru сообщал, что украинская компания «Нафтогаз» будет вынуждена обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию в случае прекращения транзита газа по украинской территории с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он заявил, что Киев как никто другой заинтересован в сохранении транзита. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.