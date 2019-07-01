https://static.news.ru/photo/5afe2c8a-9c13-11e9-925f-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам политика, в результате инцидента погибли два человека, ещё один получил ранения.

Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжёлый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе, — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Глава государства также попросил «партнёров в Европе и США должным образом отреагировать» на обстрел.

Ранее News.ru сообщал, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального, но государственным языком должен оставаться украинский. Такое мнение выразил глава администрации президента Незалежной Андрей Богдан.