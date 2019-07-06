https://static.news.ru/photo/25a7dca2-a005-11e9-ac93-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни подписать указ о борьбе с контрабандой. Об этом он сообщил сам во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Помимо этого, глава государства призвал руководителей четырёх таможен — Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Львовской — написать заявления об увольнении. В противном случае он пообещал уволить их «другим образом».

Политик также представил нового главу региона — Игоря Бондаренко, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и «крышуют» эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, — заявил Зеленский, представляя Бондаренко в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде.

Ранее, как писал News.ru, замглавы администрации президента страны Алексей Гончарук заявил, что Украина превратилась в «мировой хаб» по поставкам контрабандных товаров в Европу. Только в табачной отрасли каждая пятая пачка сигарет перевезена в Евросоюз нелегально, уточнил он.