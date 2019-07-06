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Более 30 департаментов в центре и на юге Франции ввели ограничения на потребление водных ресурсов в связи с угрозой засухи.

По причине установившейся жаркой погоды, отсутствия осадков и снижения уровня грунтовых вод местные власти запретили использование воды «не в приоритетных целях». В частности, для мытья автомобилей, зданий, дорог, наполнения бассейнов...