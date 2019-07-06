Новым главой Львовской области назначен Маркиян Мальский. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передают сотрудники пресс-службы лидера.
Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации, — цитирует документ ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что руководитель Незалежной во время своего выступления в Краматорске Донецкой области продемонстрировал, что жители региона могут без ограничений использовать русский язык в разговорах. В качестве подтверждения он начал говорить на нём.