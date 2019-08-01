https://static.news.ru/photo/0f185c36-b43d-11e9-a221-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Сети фото с тренировки. На кадре политик выполняет «выпады» — упражнение для мышц ног.

Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро! — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Ранее глава Незалежной разместил в Instagram фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана. На снимке видно, как вокруг загорают простые граждане и особого внимания на руководителя государства не обращают.