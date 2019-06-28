Лидеры пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» договорились о выдаче Киеву четверых украинских граждан, удерживаемых в Луганске. Президент Владимир Зеленский раскритиковал это решение, но симптоматично, что оно принято на фоне беспрецедентного шага навстречу республикам Донбасса со стороны украинских силовиков — впервые за три года они согласовали и начали разведение сил на линии разграничения. Зачем в преддверии июльских досрочных выборов в Верховную раду Киев неожиданно пошёл навстречу Донбассу — в материале News.ru.

В Донбассе проходит разведение сторон — впервые с 2016 года, когда контактной группой по урегулированию ситуации на Украине в Минске было подписано соответствующее рамочное соглашение. Оно является одной из составных частей «формулы Штайнмайера» — предложенного бывшим главой МИД ФРГ, а ныне президентом плана по урегулированию конфликта на Юго-Востоке. Предыдущие попытки развести силы неоднократно срывались, стороны обвиняли друг друга в провокациях и нарушении перемирия. Однако сейчас украинские военные неожиданно отошли с занимаемых позиций — покинули определенные ОБСЕ позиции по сигналу ракет. То же самое совершили подразделения Народной милиции ЛНР.

Показательно, что в начале июня ничто не свидетельствовало о готовности сторон к разведению сил — украинские силовики участили обстрелы территории ДНР и ЛНР с использованием тяжёлой ствольной и реактивной артиллерии, а президент Зеленский обратился к Москве и сказал, что обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.

APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

По версии сайта «Страна.ua», последний манёвр ВСУ может быть связан с договорённостью администрации президента и штаба командования Операции объединённых сил. Пропрезидентская партия «Слуга народа» начала терять рейтинг перед досрочными парламентскими выборами, а разведение сторон продемонстрирует, что Зеленский и связанная с ним партия ведут политику, отличную от прошлого президента, и готовы предпринимать реальные шаги по достижению мира в Донбассе. Так, в июне президент озвучил примерную сумму, в которую обойдётся восстановление экономики Донбасса, а также заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Юго-Востока работы по реконструкции вроде как уже начаты.

По мнению наблюдателей из Киева, к началу разведения сил Зеленского могли подтолкнуть также европейские лидеры. 16июня он обсуждал ситуацию в Донбассе с французским президентом Эммануэлем Макроном, на следующий день — с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Есть вероятность, что главы стран-локомотивов Евросоюза поставили Зеленскому жёсткое условие: встречи в нормандском формате продолжаться только после того, как Киев предпримет реальные шаги навстречу Донецку и Луганску. По такой логике встречи в нормандском формате нужны Зеленскому для оправдания надежд украинцев, желающих скорого прекращения боевых действий.

Однако не только Зеленский набирает предвыборные очки на донбасском вопросе. 27 июня в Минске глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с Денисом Пушилиным и Александром Пасечником — главами ДНР и ЛНР. В ходе встречи они обсудили выполнение Минских соглашений, включая обмен пленными по принципу «всех на всех» и закон об амнистии, и снятие экономической блокады с республик. Также они договорились о выдаче Луганском Киеву четырёх граждан Украины. По словам Медведчука, он обратился к Пушилину и Пасечнику с просьбой согласовать обмен пленными, поскольку действующий президент Украины Владимир Зеленский «для этого ничего не делает».

APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

В тот же день сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович обрушился с критикой на президента, который, по его мнению, не выполняет данное в ходе предвыборной кампании обещание — установить мир на Донбассе. Рабинович пообещал, что в дальнейшем руководство оппозиционной платформы продолжит практику прямых встреч с представителями ДНР и ЛНР.

Зеленский не мог не прореагировать на выпады и в ходе экстренного брифинга заявил, что в переговорах Киева и Москвы не должно быть посредников. Он порекомендовал спросить у Медведчука, которого ранее официально отстранили от переговоров с Россией, почему вопрос об обмене пленными и перемирии в Донбассе поднимается «накануне парламентских выборов». Таким образом он прямо намекнул, что Медведчук, как один самых пророссийских представителей украинской элиты пытается отбить у него на выборах в Раду электорат. А именно — ту его часть, которая настроена на примирение с республиками Донбасса и нормализацию отношений с Россией.

Ситуация с разведением сторон в Донбассе и выдачей пленных — разменная карта в игре пропрезидентской партии и силы, ориентированной на условно пророссийский электорат, проживающий на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса и примыкающих к нему областей. Этот подход отличается от прежнего не только сменой ключевых лиц в украинской власти, но и тем, что предстоящие парламентские выборы проходят не под лозунгом «мир», а не "война".Между тем, демонстрация Украиной реализации условий Минских соглашений, как ни парадоксально, может создать России дополнительные трудности. Киев может представить такие шаги перед международным сообществом как выполнение своих обязательств и потребовать от Москвы пойти на встречные шаги — передать ВСУ контроль за украинско-российской границей.