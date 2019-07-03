https://static.news.ru/photo/41f48898-9d2f-11e9-80df-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановлением Донбасса готовы заняться иностранные инвесторы. Якобы они будут финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на юго-востоке страны.

Привлечь иностранцев глава государства надеется проведением в Мариуполе инвестиционного форума, намеченного на осень 2019 года. Об этом Зеленский рассказал в Торонто на конференции по вопросам реформ на Украине, сообщает РИА Новости .

По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведём соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, — заявил президент Украины.

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский объявил о достигнутых с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорённостях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал. Во время выступления на пресс-конференции в Торонто Зеленский отметил создание на Украине совместного с Канадой производства, которое «даст рабочие места».