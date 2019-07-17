https://static.news.ru/photo/f89c406e-a8c8-11e9-bf82-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы войти в историю. Также он желает получить уважение для себя и своей команды.

По его словам, за все 30 лет независимости страны нет ни одной президентской администрации, которую на улице бы встречали с радостью.

Хочется сделать что-то. Честно, хочется войти в историю, — подчеркнул он на видео, опубликованном на его YouTube- канале .

Кроме того, по его словам, нельзя доверять ещё большему числу людей, чем он думал изначально.

Я думал, что никому нельзя верить. А получилось так, что больше чем никому нельзя верить, — отметил украинский лидер.

По словам политика, все врут, воруют и берут взятки, улыбаясь при этом. Он назвал происходящее цинизмом.

Как ранее писал News.ru, Зеленский рассказал на YouTube о том, как его отговаривали звонить российскому лидеру Владимиру Путину.