Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы войти в историю. Также он желает получить уважение для себя и своей команды.
По его словам, за все 30 лет независимости страны нет ни одной президентской администрации, которую на улице бы встречали с радостью.
Хочется сделать что-то. Честно, хочется войти в историю, — подчеркнул он на видео, опубликованном на его YouTube-
канале.
Кроме того, по его словам, нельзя доверять ещё большему числу людей, чем он думал изначально.
Я думал, что никому нельзя верить. А получилось так, что больше чем никому нельзя верить, — отметил украинский лидер.
По словам политика, все врут, воруют и берут взятки, улыбаясь при этом. Он назвал происходящее цинизмом.
Как ранее писал News.ru, Зеленский рассказал на YouTube о том, как его отговаривали звонить российскому лидеру Владимиру Путину.