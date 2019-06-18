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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Украине из-за коррупции солдат гибнет не меньше, чем из-за войны. По его словам, к человеческим потерям приводят масштабные хищения в оборонном комплексе.

Так политик прокомментировал скандал в «Укроборонпроме», связанный с людьми, близкими к бывшему президенту Украины. Порошенко и других причастных к хищениям надо «посадить в тюрьму», заявил Саакашвили в эфире телеканала Newsone....