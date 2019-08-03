https://static.news.ru/photo/4ab307fc-b5e4-11e9-ab62-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский (справа) Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце проводит встречу с кандидатами в депутаты Верховной рады от его партии «Слуга народа».

Он приехал в отель Rixos и закрылся на рабочее совещание с избранными депутатами, — сообщает « Украинская правда ».

Ранее News.ru писал, что американское агентство USAID организует тренинг для членов парламента Украины, избранных впервые. Лекции пройдут 5 и 6 августа.

Занятия призваны помочь новоиспечённым политикам подобрать себе помощников, выстроить их работу и взаимодействие в коллективе, а также наладить связи с правительством и органами местного самоуправления.