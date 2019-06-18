Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой стало плохо в ходе их встречи, находилась рядом с ним, а значит была в безопасности.
Что касается Меркель... Я стоял рядом с ней — поверьте мне, она была в безопасности, — сказал он.
Ранее с канцлером уже случались подобные инциденты, передаёт
Самочувствие канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины могло быть вызвано отравлением или резким обезвоживанием из-за сахарного диабета. Такое мнение высказала врач-терапевт Наталья Уклеина, писал News.ru.