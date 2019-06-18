Фото: M. Popow/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которой стало плохо в ходе их встречи, находилась рядом с ним, а значит была в безопасности.

Что касается Меркель... Я стоял рядом с ней — поверьте мне, она была в безопасности, — сказал он.

Ранее с канцлером уже случались подобные инциденты, передаёт РИА Новости. Тогда причиной стало обезвоживание во время сильной жары.

Самочувствие канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины могло быть вызвано отравлением или резким обезвоживанием из-за сахарного диабета. Такое мнение высказала врач-терапевт Наталья Уклеина, писал News.ru.

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