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Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.

Священнослужитель выразил мнение, что Вселенский патриарх Варфоломей ввёл в заблуждение верующих Украины. Не признаёт ни одна церковь. Не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская,...