Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
По словам украинского лидера, согласно конституционным принципам разделения власти и правового порядка в стране, законодательно определённые основания для участия главы государства в отстранении от должности и принятии решения об увольнении министра внутренних дел отсутствуют.
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Также Зеленский выразил благодарность всем, кто подписал петицию за гражданскую позицию и призвал жителей соблюдать Конституцию страны.
Ранее News.ru писал, что петиция за отставку Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов. Документ был размещён на сайте украинского президента 2 июня. Автором стал Роман Василенко.
Скандал вокруг министра возник после истории с убийством пятилетнего ребёнка, которого случайно застрелили украинские полицейские. Мальчик, получивший огнестрельное ранение в голову, играл во дворе своего дома. Его экстренно госпитализировали, однако спасти малыша не удалось. Позже выяснилось, что убили его двое пьяных полицейских, которые решили «пострелять по банкам» и промахнулись.