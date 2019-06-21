https://static.news.ru/photo/f9e636ee-942f-11e9-99e2-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.

По словам украинского лидера, согласно конституционным принципам разделения власти и правового порядка в стране, законодательно определённые основания для участия главы государства в отстранении от должности и принятии решения об увольнении министра внутренних дел отсутствуют.

Он подчеркнул , что президент Украины может отстранять от должности только тех чиновников, которых он назначил самостоятельно. Следовательно, Аваков может покинуть пост по собственному желанию или по требованию председателя правительства.

Также Зеленский выразил благодарность всем, кто подписал петицию за гражданскую позицию и призвал жителей соблюдать Конституцию страны.

Ранее News.ru писал, что петиция за отставку Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов. Документ был размещён на сайте украинского президента 2 июня. Автором стал Роман Василенко.

Скандал вокруг министра возник после истории с убийством пятилетнего ребёнка, которого случайно застрелили украинские полицейские. Мальчик, получивший огнестрельное ранение в голову, играл во дворе своего дома. Его экстренно госпитализировали, однако спасти малыша не удалось. Позже выяснилось, что убили его двое пьяных полицейских, которые решили «пострелять по банкам» и промахнулись.