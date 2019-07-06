Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольно-пропускной пункт «Ужгород» на границе со Словакией.
Глава государства приехал на КПП вместе с руководителем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, передаёт
Украинский лидер узнал о ходе реконструкции здания пропускного пункта и сроках завершения строительства. Также он поинтересовался возможностью увеличения пропускной способности границы.
Кроме того, политик посетил помещение, в котором пограничники сканируют грузовые машины.
Ранее News.ru писал, что украинский лидер намерен в ближайшие дни подписать указ о борьбе с контрабандой. Об этом он сообщил сам во время рабочей поездки в Закарпатскую область.