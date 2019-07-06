Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольно-пропускной пункт «Ужгород» на границе со Словакией.

Глава государства приехал на КПП вместе с руководителем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы политика.

Украинский лидер узнал о ходе реконструкции здания пропускного пункта и сроках завершения строительства. Также он поинтересовался возможностью увеличения пропускной способности границы.

Кроме того, политик посетил помещение, в котором пограничники сканируют грузовые машины.

Ранее News.ru писал, что украинский лидер намерен в ближайшие дни подписать указ о борьбе с контрабандой. Об этом он сообщил сам во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

News.ru в соцсетях