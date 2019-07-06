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Многие европейцы могли бы поддержать РФ во время голосования по антироссийской резолюции по Крыму в Парламентской ассамблее ОБСЕ, если бы процесс сделали тайным, заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

У ассамблеи есть один недостаток в процедуре — все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушно голосуют по антироссийской тематике, — цитирует сенатора РИА Новости....