https://static.news.ru/photo/79c4b4f8-aa38-11e9-b228-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Украине необходимо в срочном порядке отремонтировать главные автомобильные магистрали. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Соответствующий указ он подписал после рабочего совещания по дорожной инфраструктуре. Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог, — цитирует Зеленского пресс-служба президента .

Там отметили, что новый указ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, а также на формирование благоприятных условий для бизнеса.

В дальнейшем для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, на Украине предложено принять закон о концессии.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский назвал приоритетные задачи для Украины. Главной задачей, по его словам, является прекращение огня в Донбассе, а также полное завершение войны.