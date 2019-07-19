Украине необходимо в срочном порядке отремонтировать главные автомобильные магистрали. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Соответствующий указ он подписал после рабочего совещания по дорожной инфраструктуре. Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог.
Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог, — цитирует Зеленского пресс-служба президента.
Там отметили, что новый указ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, а также на формирование благоприятных условий для бизнеса.
В дальнейшем для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, на Украине предложено принять закон о концессии.