https://static.news.ru/photo/4091f04c-abb9-11e9-b498-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с призывом проголосовать на внеочередных парламентских выборах.

Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20:00 (совпадает с мск. — Ред.)! Сделаем это вместе! — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Выборы в Раду проходят на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные — по мажоритарным округам. Проходной барьер для политических движений составляет 5%.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал «абсолютно надёжный выбор» за будущее Незалежной во время голосования в Раду. На избирательный участков пришёл и бывший президент страны Пётр Порошенко. По его словам, он поддержал партию, способную остановить «российский реванш».