https://static.news.ru/photo/d510b028-94fd-11e9-a57a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Правительству Украины нужно сделать всё, чтобы война не стала привычным делом для будущих поколений граждан, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что Вторая мировая война коснулась каждой семьи и каждой человеческой судьбы, поэтому нужно помнить те страшные годы и подвиг тех, кто защищал свою страну.

Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни, — подчеркнул Зеленский.

22 июня по всей России проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В столице у стен музея Победы в рамках акции «Свеча памяти» зажгли 1418 свечей. Как это было — в фотоленте News.ru.