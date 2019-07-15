https://static.news.ru/photo/1c32450a-a720-11e9-89ea-fa163e074e61_1024.jpg Посол Украины в США Валерий Чалый Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести ротацию дипломатических представителей страны. Речь идёт о послах в 12 государствах.

В том числе политик постановил переместить на другое место главу украинской дипмиссии в США. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк предложил распространить действие закона о люстрации на президента страны Владимира Зеленского. Документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.