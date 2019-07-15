Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести ротацию дипломатических представителей страны. Речь идёт о послах в 12 государствах.
В том числе политик постановил переместить на другое место главу украинской дипмиссии в США. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передаёт
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк предложил распространить действие закона о люстрации на президента страны Владимира Зеленского. Документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.