https://static.news.ru/photo/f42b476e-b5ed-11e9-b39b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.

У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьёзная на них ответственность. <...> Чтобы они об этом (о «договорняках». — News.ru) даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьёзные будут им звонить и что-то предлагать, — цитирует президента Незалежной портал « Украинские новости ».

Также чиновник анонсировал планирующуюся встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоры должны пройти в сентябре. Местом встречи двух лидеров станет столица США Вашингтон.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что глава Белого дома — единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Украины. При этом политик признал, что позиция Киева игнорируется западными странами.