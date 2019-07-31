https://static.news.ru/photo/402f5492-b3a6-11e9-8846-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черкасскую область и принял участие на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону. В рамках встречи политик выяснил, что жители города Смела задолжали за услуги ЖКХ 3 млн гривен (более $115 тысяч).

Причина появления задолженности заключается в том, что городские власти взяли на себя долги предприятия «Смелаэнергоинвест», однако не смогли справиться с оплатой. Зеленский предложил и.о. мэра города Виктору Федоренко продать свой автомобиль Toyota, чтобы оплатить часть долга, передаёт издание « Прочерк ».

Ранее News.ru писал, что Зеленский возмутился приёмом в Черкасской области, куда он прибыл с официальным визитом. Глава государства выразил недовольство тем, что на его встречу с депутатами пустили только избранных.