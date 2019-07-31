Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черкасскую область и принял участие на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону. В рамках встречи политик выяснил, что жители города Смела задолжали за услуги ЖКХ 3 млн гривен (более $115 тысяч).
Причина появления задолженности заключается в том, что городские власти взяли на себя долги предприятия «Смелаэнергоинвест», однако не смогли справиться с оплатой. Зеленский предложил и.о. мэра города Виктору Федоренко продать свой автомобиль Toyota, чтобы оплатить часть долга, передаёт издание «
Ранее News.ru писал, что Зеленский возмутился приёмом в Черкасской области, куда он прибыл с официальным визитом. Глава государства выразил недовольство тем, что на его встречу с депутатами пустили только избранных.